Бизнес в России упрекнули в нежелании платить дивиденды

«Крупнейшие и лучшие» компании в России не желают платить дивиденды. В таком поведении бизнес упрекнул замглавы Минфина Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, некоторые компании в России «переинвестированы» и вкладывают деньги просто для того, чтобы их потратить.

«Каждый год у меня сезон "военных действий" начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают», — пожаловался Моисеев.

Менеджмент компаний — в основном люди, которые видят, что в компании надо подремонтировать или улучшить, и им непонятно, почему необходимо отдавать деньги вместо того, чтобы их потратить на улучшение, пояснил эксперт.

В мае 2024 года российский «Газпром» отказался от выплаты дивидендов. Решение было ожидаемым в связи с результатами деятельности компании. Впервые за четверть века она получила относящийся к акционерам чистый убыток по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), причем сразу в размере 629 миллиардов рублей. Выручка упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона.

В июне по итогам ежегодного собрания решили не платить финальные дивиденды за 2023 год и акционеры «Норникеля». Отказ от выплат стал третьим для акционеров компании за 16 лет и вторым подряд за последние два отчетных года. До этого акционеры отечественного гиганта принимали подобное решение в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса и в 2023-м из-за «экстраординарных обстоятельств».