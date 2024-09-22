Планы Германии по импорту водорода столкнулись с препятствием

Норвежская энергетическая компания Equinor приняла решение выйти из совместного с немецкой RWE проекта по строительству морского трубопровода для поставок водорода в Германию. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

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Представитель Equinor заявил: «Мы приняли решение на ранней стадии отказаться от этого проекта». Основной причиной выхода компании из проекта назван низкий спрос на водород.

Договоренность о создании трубопровода для поставок водорода, получаемого из природного газа, была достигнута в начале 2022 года. Однако уже в прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в «несколько десятков миллиардов евро».

Это решение может стать серьезным ударом по планам Германии по развитию водородной энергетики. Страна рассматривала импорт водорода как один из ключевых элементов своей стратегии по переходу к возобновляемым источникам энергии и снижению зависимости от ископаемого топлива.

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