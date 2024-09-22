Qualcomm всерьез задумалась о покупке Intel

Как сообщается, Qualcomm всерьез рассматривает возможность приобретения Intel, которая борется с очень плохим положением на рынке. Согласно недавнему отчету Wall Street Journal, переговоры между двумя полупроводниковыми гигантами продолжаются, хотя сделка остается «неопределенной».

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Акции Intel, стоимость которых оценивается в 87 миллиардов долларов, в этом году упали на 60%, что усугубилось потерей Apple в качестве ключевого клиента из-за ёё перехода на ARM.

В отчете освещаются недавние проблемы Intel, в том числе неудачная попытка приобрести Tower Semiconductor, чтобы усилить конкурентные преимущества перед TSMC. Поскольку производители ПК все больше тяготеют к архитектуре ARM за ее энергоэффективность и тепловые характеристики, положение Intel на рынке x86 находится под угрозой. Так, Microsoft выпустила ноутбуки Surface на ARM-чипах Qualcomm.

Хотя Intel продолжает лидировать на рынке ПК, потенциальное приобретение Qualcomm может кардинально изменить ландшафт компьютерной индустрии. Однако ожидаются препятствия со стороны регулирующих органов, как и в случае с Microsoft и Activision.