Wildberries: Бакальчук не имел права находиться в офисе компании в Москве

Предприниматель Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, не имел права находиться в головном офисе компании в Москве. Об этом пишет RT в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Wildberries и Russ.

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В компании пояснили, что бизнесмен не представил никаких документов с повесткой «переговоров». Кроме того, он не подавал какие-либо иски как участник сообщества.

Напомним, что 18 сентября в головном офисе компании в Москве произошла словесная перепалка спутников Бакальчука с правоохранителями, находившимися у входа в здание. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой были убиты два человека.

Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения

Стражи порядка после инцидента задержали и допросили предпринимателя. Позже он сообщил, что находится дома.