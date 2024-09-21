Социальные НКО хотят проверять так же, как предприятия малого бизнеса

Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью некрупных социальных некоммерческих организаций. Предполагается, что к ним будут применять те же надзорные меры, что и к предприятиям малого бизнеса, пишет Парламентская Газета. В пояснительной записке к инициативе говорится о сроках проведения выездных проверок, установленных в отношении субъектов малого предпринимательства. Так, выездные проверки НКО, где трудятся не более ста человек, должны продолжаться 50 часов, проверки организаций, где число сотрудников не превышает 15 человек, будут занимать 15 часов. Авторы законопроекта полагают, что внесение изменений поможет снять часть нагрузки с социальных НКО.