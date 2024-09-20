ЦБ объявил об открытии нового сервиса

С 1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» об ИП и юридических лицах в группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что с помощью сервиса можно будет проверить не только собственный уровень риска, но и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. В ЦБ считают, что «Знай своего клиента» позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

«Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству», — говорится в тексте.

Сервис будет открыт с 1 октября. При этом полноценно работать он начал еще с середины 2022 года.