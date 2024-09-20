"Газпром" досрочно выведет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
"Газпром" и китайская CNPC договорились о досрочном выводе поставок российского газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень с декабря 2024 года вместо начала 2025 года, говорится в сообщении российского холдинга.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян провели сегодня в Пекине рабочую встречу.
"На встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - сказано в сообщении.