Оператор «Северного потока» увеличил сумму требований к страховщикам

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором подорванного в 2022 году «Северного потока», подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с целью компенсировать понесенные ей убытки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные документы.

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В обновленном иске оператор уточнил информацию по поводу имеющихся на трубопроводах газотранспортной сети повреждениях и резко нарастил сумму требований к страховщикам проекта. Если раньше компания требовала возместить ущерб на 400 миллионов евро, то теперь размер претензий увеличился в 1,4 раза и достиг 574 миллионов.

В Nord Stream AG, в частности, отдельно зафиксировали в иске наличие вмятины на второй нитке «Северного потока». Как пояснили в компании, это повреждение уходит вглубь внутреннего диаметра трубы на 17 процентов. Что касается его масштаба, то он, по мнению оператора, составляет 80 сантиметров в длину, 50 сантиметров в ширину и 15 сантиметров в глубину. Это обстоятельство увеличило итоговую сумму ущербов от взрывов, случившихся «в период около 26 сентября 2022 года», резюмировали в компании.