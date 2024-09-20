Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда «Хортица»

Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре Global Spirits, владеющей брендом «Хортица», продолжать тяжбу с российскими компаниями в суде на Кипре.

Арбитраж вынес решение по заявлению двух производителей алкоголя ООО «Родник и К» и ООО «Русский север», которые ранее входили в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка, а сейчас принадлежат России.

«Запретить GSH Trademarks Limited продолжение разбирательства в Окружном суде Никосии Республики Кипр по иску к ООО «Родник и К», ООО «Русский север», – ссылается РИА «Новости» на определение московского суда.

Кипрский иск GSH Trademarks Limited заявлен для защиты прав фирмы на серию товарных знаков «Хортиця».

Арбитражный суд Московской области, запрещая продолжение разбирательства, указал на санкции, введенные против юрлиц из России в Европе. Они не дают заявителям возможности надлежащей правовой защиты, а также свидетельствуют «об отсутствии беспристрастности со стороны иностранных судебных органов».

В мае Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, подконтрольных Черняку–спонсору ВСУ. Этим компаниям, в частности, принадлежит бренд «Хортица».

Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал уставные капиталы ООО «Стандарт качества», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

Как ранее сообщалось, 17 июля судебные приставы обратили в доход государства данные активы.