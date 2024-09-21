Приморье возобновляет железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей

Приморский край возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки в КНР и КНДР с 15 декабря, сообщает ИА DEITA.RU. Такую дату озвучили в минувшую пятницу в «РЖД» на III Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Это не новые направления, они была разработаны и успешно использовались, пока всё международное сообщение не оказалось прервано из-за пандемии коронавируса. Поезд китайского оператора железных дорог будет курсировать между Гродеково и Суйфэньхэ, на северокорейском направлении возобновляется сообщение по маршруту Хасан – Туманган трижды в неделю.

График движения международных поездов на 2024 – 2025 годы сейчас в разработке. В перспективе – удлинённый маршрут Владивосток – Хасан – Раджин. В октябре возможен пробный, тестовый поезд.

Сейчас через железнодорожный пункт пропуска Суйфэньхэ – Гродеково выполняются только грузовые перевозки.

В июле в Северную Корею через Хасан уже отправляли пассажирский поезд в тестовом режиме. В путешествие отправился 41 пассажир из числа представителей туристической отрасли региона. На Петербургском экономическом форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал запуск пассажирских поездов в Северную Корею в июне 2024 года, затем на открытии выставки товаров из КНДР во Владивостоке говорил уже про июль. Сейчас в Северную Корею из Владивостока можно попасть самолётом, в Пхеньян. 29 апреля в КНДР из Приморья отправилось 120 россиян, это рекордное количество туристов в этом направлении. Кроме того, в республике побывали несколько групп российских школьников, ребят пригласили в международный лагерь «Сондовон».

Губернатор Кожемяко из-за сотрудничества с КНДР даже оказался в санкционном списке Евросоюза. Но на развитие сотрудничества приморского региона с Северной Кореей это, конечно же, не повлияло.

Что касается сообщения с Китаем, то из Владивостока выполняются и бюджетные автобусные маршруты, и авиарейсы по разным направлениям (недавно стал доступен остров Хайнань).