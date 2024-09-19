СМИ: Volkswagen может сократить до 30 тысяч рабочих мест в Германии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) намерен в среднесрочной перспективе сократить в Германии до 30 тысяч рабочих мест. Об этом пишет Manager Magazin.

По данным издания, это означает, что под угрозой сокращения находится почти каждый четвёртый работник VAG в ФРГ. Кроме того, в публикации Manager Magazin говорится, что руководство автоконцерна обсуждает сокращение инвестиций на 20 морд евро, что в первую очередь затронет отделы исследований и разработок.

Ранее глава Volkswagen Ag Оливер Блуме заявил, что вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации из-за активного проникновения на европейских рынок азиатских автомобильных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».