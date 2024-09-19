Почти все турецкие банки фактически стремятся прекратить обслуживать связанные с РФ сделки, передав их только одному местному финансовому учреждению.

Об этом сообщил в беседе с ТАСС источник сфере турецкого финансового консалтинга.

"Фактически, исходя из текущей ситуации, почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций. Из-за учета этих рисков, например, сейчас многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с компаниями РФ и Белоруссии, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах", - сообщил собеседник.

Речь идет о частных и государственных турецких банках, у которых нет иностранных партнеров, главным образом западных. Финансовые учреждения с западным участием фактически и так прекратили обслуживать связанные с РФ операции.

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Он отметил, что "только банк Emlak Katılım осуществляет торговые сделки в паре российский рубль/турецкая лира".

"Конечно, ставки комиссии инкассо там довольно высокие по сравнению со стандартными. Это около 5-6%. Но учитывая трудоемкость комплаенса в других банках, на размер комиссии компании-клиенты зачастую уже не смотрят", - добавил источник.

Собеседник агентства пояснил, что в соответствии с актуальной практикой все турецкие банки "просят у компаний из РФ и Белоруссии или у компаний ведущих торговлю как с ними, так и с западными контрагентами, документально подтверждать характер экспортных сделок, их соответствие актуальным правилам". Это они делают, чтобы "обезопасить как себя, так и эти компании от рисков".

"Речь в этом контексте идет об операциях по оплате в долларах и евро. Если предоставленные документы убедительны для банка, он проводит сделку", - сообщил он.

Кроме того, по словам источника, в Турции есть "некоторые компании, созданные бизнесменами РФ и Турции только для торговли между этими двумя странами". Эти фирмы "могут обращаться в местные банки, которые не имеют иностранных партнеров". Там тоже просят предоставить документы по процедуре комплаенса, "но процесс идет гораздо проще".

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов, комментируя ТАСС ситуацию в межбанковской сфере, сообщил, что турецкие банки все чаще "выдавливают компании", занимающиеся транзитом товаров в Россию, блокируя им переводы и закрывая счета.