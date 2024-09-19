Boeing остановил производство трех видов самолетов

Из-за забастовки рабочих компания Boeing решила отправить десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщило Reuters.

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Как известно, из-за этой стачки корпорация остановила производство своего самого продаваемого самолета 737, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767.

Тем временем профсоюз «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), который и объявил забастовку, заверил, что не намерен уступать и продолжит бороться за тот уровень заработных плат, которого заслуживают рабочие. Однако масштабные отпуска без содержания, к которым решила прибегнуть корпорация, говорят о том, что ее руководство готовится к длительной борьбе. Производителю самолетов это может обойтись в несколько миллиардов долларов, что еще сильнее ухудшит его финансовое положение и поставит под угрозу кредитный рейтинг. Как отмечает Reuters, с начала года акции Boeing уже рухнули почти на 40 процентов.

Со своей стороны, профсоюз требует 40-процентного повышения заработной платы, в то время как Boeing соглашается только на 25-процентную прибавку. IAM напоминает, что «мяч на стороне Boeing» и компания может прекратить эту забастовку уже завтра, если согласится на справедливую оплату труда сотрудников.

Накануне забастовки, когда профсоюзу и руководителям корпорации не удалось договориться, Boeing заявила, что вела переговоры добросовестно и сделала все возможное.

Однако предложенный вариант соглашения не устроил работников завода, и они объявили забастовку. За ее начало проголосовали 96 процентов участников профсоюза. Эта стачка стала первой на данном предприятии с 2008 года.

Тем временем появился прогноз, что международное рейтинговое агентство Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до «мусорного».