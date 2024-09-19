США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с Россией

Представители США проводили контакты с турецкими финансовыми учреждениями и угрожали им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией.

Эту информацию подтвердил в беседе с ТАСС источник в сфере турецкого финансового консалтинга.

"Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной", - сказал собеседник.

Он, однако, добавил, что сделки по-прежнему можно проводить через турецкие банки, но для этого "требуется выполнить ряд условий и предоставить определенные документы и доказательства" в рамках процедуры комплаенса о том, что сделка не нарушает действующие санкции и ограничения.

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

Газета Aydinlik в марте сообщала, что отдельные сотрудники посольства и генконсульства США в Турции посещали компании и финансовые учреждения и отговаривали их от ведения дел с РФ, угрожая санкциями.