Forbes оценил финансовое состояние Татьяны Бакальчук

Состояние Татьяны Бакальчук после слияния Wildberries и Russ сократилось почти вдвое. Финансовое состояние соосновательницы маркетплейса оценивает Forbes.
После того как самая богатая женщина России отдала 35 процентов акций Wildberries стоимостью около 3,4 миллиарда долларов, чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, отмечают авторы, на состояние Бакальчук повлияли изменения курса рубля.
Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ Outdoor 5 августа 2024 года. Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме новому юридическому лицу ООО «РВБ».
Целью объединения двух компаний назвали «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы», которая охватит не только Россию и СНГ, но и страны Глобального Юга. Позднее опрошенные RTVI юристы допустили, что Татьяну Бакальчук мог подтолкнуть к сделке многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах.
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предупредил, что существует угроза отстранения его супруги от управления Wildberries.
«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — поведал он.