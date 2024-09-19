Boeing решил принять крайние меры из-за забастовки профсоюза механиков

Авиастроительная корпорация Boeing решила отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников в связи с последствиями забастовки профсоюза механиков.

Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на заявление компании.

«В ближайшие дни Boeing начнет отправлять десятки тысяч сотрудников в отпуск без сохранения содержания на фоне того, что компания стремится приглушить последствия забастовки», — утверждается в материале газеты.

Также компания Boeing объявила о замораживании найма, приостановке служебных командировок и сокращении расходов на поставщиков в рамках масштабных мер по экономии средств. Это вызвано забастовкой более 30 тыс. рабочих, которая началась в пятницу после провала переговоров о новом контракте.

Помимо заморозки найма, Boeing приостанавливает большинство заказов поставщикам для самолетов 737 Max, 767 и 777. Также будут «существенно сокращены» расходы на поставщиков.