Подрядчики по строительству логоцентров поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), заявив о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок, несмотря на заявления топ-менеджмента компании «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук.

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Открытые письма подписаны генеральными директорами «Строй-ЦОР», «Пикстрой», «Стройсоюз», «НСО», «Билдсервис», «Максинженеринггрупп», «Шпунт-Сервис Монтаж», а также «Техснабсервис».

Пользователи пожаловались на сбои в работе Wildberries

Руководство указанных компаний заявило, что «не готово быть инструментом давления» на Wildberries со стороны «ВБ Девелопмент». В письмах говорится, что руководители компаний понимают «важность проектов для российской экономики, предпринимателей и потребителей, а также для своих сотрудников и их семей».

В связи с этим главы восьми подрядных организаций подтвердили, что готовы продолжить деловые отношения с новой структурой, входящей в состав ООО «РВБ» — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

«Наши компании всегда придерживались принципов открытого и честного ведения бизнеса, зарабатывали свою репутацию многие годы и нашли полное понимание со стороны объединенной компании РВБ», — отмечается в письме компании «Билдсервис».

6 сентября сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он уточнил, что было приостановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году.

В пресс-службе ООО «РВБ» после этого заявили, что строительство складов для Wildberries продолжается и будет закончено вовремя.

12 сентября СМИ писали, что Wildberries создала дочернюю компанию, которая получит проекты по строительству логистических объектов.

Ранее в Москве около офиса Wildberries произошла стрельба.