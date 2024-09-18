«Афиша» подключила способ оплаты в рассрочку

Компания «Афиша» подключила удобный способ оплаты билетов на медиасервисе Afisha.ru «Плати частями» от Сбера. Теперь билет на любое мероприятие можно оплачивать несколькими платежами в течение полутора месяцев и получить за это скидку 10%.

© "Афиша"

Для пользователей «Афиши» новый способ покупки позволит не откладывать приятные впечатления надолго, а получать максимальное удовольствие от ближайших желанных мероприятий. Можно выбрать более близкие места на культовый спектакль, сводить всю семью на концерт любимого исполнителя, выбрать «випку» вместо танцпола, чтобы насладиться лучшим видом.

Скидка 10% доступна всем покупателям, которые выбрали способ «Плати частями» во время оформления заказа до 31 октября 2024 года. Платёж разобьётся на 4 равные части, которые можно внести в течение полугода. В акции участвуют все популярные концерты и спектакли. Например, иммерсивная драма «Преступление и наказание» в особняке «Дашков, 5», спектакль с Дмитрием Нагиевым «Кыся», вечная классика «Евгений Онегин», «Мастер и Маргарита», «Дон Кихот» и другие постановки, большие концертные шоу Cream Soda, Владимира Преснякова, Дениса Мацуева и других исполнителей.