Wildberries: Бакальчук попытался незаконно зайти в офис компании с охраной

Пресс-служба Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании в бизнес-центре "Романов Двор". Об этом пишет РБК. В Wildberries уточнили, что правоохранительные органы предприняли необходимые меры в связи с визитом Бакальчука, и сейчас ситуация стабильная. 15 сентября предприниматель сообщил агентству РИА Новости, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия Wildberries. 13 сентября стало известно, что ООО "РВБ", являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на "ВБ девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук. Поводом для иска на сумму около 27 млрд рублей называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год. 23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о "рейдерском захвате" в офисе компании из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения. Также Бакальчук рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.