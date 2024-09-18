Глава Chevron обвинил власти США в росте цен на энергию

Генеральный директор американской энергетической компании Chevron Майк Вирт обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в росте цен на энергию и подрыве энергетической безопасности союзников.

"Это повышает стоимость энергии, так как лишает рынок дополнительного возможного предложения. <...> Это подвергает рискам надежность поставок СПГ (сжиженного природного газа - прим. ТАСС) и подрывает энергетическую безопасность наших союзников. Это также замедляет переход от угля к природному газу, увеличивая объем [вредоносных] выбросов ", - приводит его слова британская газета Financial Times (FT).

Его комментарий, как пояснила газета, касался в первую очередь решения Вашингтона ограничить экспорт СПГ.

"Вместо того чтобы вводить мораторий на экспорт СПГ, администрации следовало бы прекратить нападки на природный газ", - отметил Вирт.

Как пишет FT, цены в энергетическом секторе США резко выросли в 2022 году, затем немного снизились, однако все еще выше, чем до вступления Байдена в должность президента страны в 2021 году.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что власти приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Он пояснил, что пауза обусловлена сущностью климатического кризиса, который, по его оценкам, относится к числу экзистенциальных угроз в настоящее время.

Решение американского лидера неоднократно подвергалось критике со стороны республиканцев в Конгрессе, в частности спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана), который заявлял, что такая мера усиливает Россию и ставит Европу в зависимость от российского экспорта.