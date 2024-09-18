У импортеров снова возникли проблемы с платежами через банки Турции

Российские импортеры снова заявляют о проблемах с платежами через банки Турции. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника из числа импортеров и посредников.

© Газета.Ru

По ее информации, давление на бизнес РФ идет от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии.

В сентябре турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что турецкие банки лишились около $2 млрд экспортной выручки за 8 месяцев 2024 года из-за санкционного давления США на Россию.

По его словам, экономические отношения между Турцией и Россией не ухудшатся окончательно, но возможности упущены.

В этом же месяце российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что местные банки ужесточили контроль за поставщиками товаров в РФ. Как рассказал дипломат, кредитные организации начали активно «выдавливать» подобные компании из своих систем. В том числе фирмы сталкиваются с блокировкой переводов и даже закрытием счетов.

В феврале сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.