Акции Motorola снизились после взрывов пейджеров в Ливане

Акции Motorola падают после взрывов в Ливане.

© Motorola

По предварительной информации, все взорвавшиеся в руках боевиков «Хезболлы» пейджеры были производства Motorola.

Специальные устройства для зашифрованной связи взрывались прямо в руках и карманах пользователей.

По официальным данным, от этой атаки погибли девять человек, травмированы более 2800, включая мирных жителей.

«Хезболла» возложила на власти Израиля ответственность за «скоординированную детонацию» пейджеров по всему Ливану.

Группировка пообещала ответить на «преступную агрессию, направленную в том числе против мирных жителей».

В правительстве Ливана также назвали массовый взрыв пейджеров «израильской агрессией».

Ливанский министр информации Зиад Макари заявил, что обратился в ООН, чтобы «привлечь виновных к ответственности», передает Reuters.

В ООН выразили «крайнюю обеспокоенность».