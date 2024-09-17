Politico: законодатели США требуют ввести санкции против гелия из РФ

Американские законодатели направили письма в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой ввести санкции на импорт российского гелия. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, такие обращения госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо написали несколько членов Палаты представителей Конгресса США и двое сенаторов. Они убеждены, что санкции на импорт и распространение российского гелия ограничат возможность РФ стать глобальным поставщиком этого вещества.

"Россия рассчитывает закрепиться на растущем рынке гелия и, вероятно, сможет это сделать, если Соединенные Штаты и партнеры не сдержат эту нечестную кампанию за счет соответствующих санкций", - приводит издание утверждения из письма сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана (демократы от штата Пенсильвания).

Летом ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил импорт гелия из России.