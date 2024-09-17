Экономист Беляев оценил идею ЦБ о субсидиях для компаний за выход на IPO
Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу Центробанка, нацеленную на повышение привлекательности выхода компаний на биржу.
Ранее в Банке России предложили ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за первичное размещение — IPO, так и за вторичное и повторное, следует из проекта доклада, посвященного основным направлениям развития финансового рынка в 2025-2027 годах. В ЦБ считают дискриминацией тот факт, что льготное кредитование для привлечения капитала субсидируется, а размещение на бирже — нет. При этом кредиты приводят к росту денежной массы, а значит, ускоряют инфляцию, в то время как акции и облигации покупаются на уже существующие деньги. Средства на новые субсидии предлагается выделить из тех, что уже предназначены для льготного кредитования. Однако получить эти субсидии смогут не все, а только компании с приоритетными для развития экономики проектами.
Центральный банк в настоящее время проводит жесткую денежно-кредитную политику. Находясь в плену своих теоретических воззрений, он борется с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки, считая, что это его главная цель. Представители ЦБ на пресс-конференциях пытаются объяснить, что жесткая денежно-кредитная политика ничему не мешает, а только помогает. Тем не менее в глубине души они понимают, что наша экономика сдерживается высокой ключевой ставкой. В связи с этим придумываются различные исключения – это делается для того, чтобы в частном порядке для каждой отдельной отрасли, для каждого отдельного явления в экономике найти приемлемые для кредитования условия. И в данном случае ЦБ для преодоления воздвигнутых им же самим препятствий на пути развития экономики и работы с ценными бумагами придумывает определенные льготы. При этом и льготы по кредитам, и льготы по субсидированию юридических лиц, которые собираются брать эти кредиты в натуральном выражении, представляются как попытка заставить функционировать плохо работающий механизм путем косметических улучшений.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Субсидии за выход на биржу могут заинтересовать ограниченное количество компаний, считает эксперт.
«Наверное, кому-то эта «дыра в заборе» может помочь, а кто-то отнесется к такому механизму с безразличием и не воспользуется им. Но, во всяком случае, его введение не сможет решить проблему радикально, поскольку на уровне фундаментальных условий для компаний есть определенные препятствия», - заключил он.
Ранее аналитики предсказали следующее повышение ставки ЦБ.