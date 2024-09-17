"Яндекс" запустил роботов-доставщиков в Казахстане, роверы заработали в Алматы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Алматы появились роботы-доставщики "Яндекса". Они способны распознавать объекты, планировать маршрут и самостоятельно перемещаться по городу, пропуская пешеходов и объезжая препятствия", - говорится в сообщении.

Роботы будут доставлять пользователям "Яндекс go" заказы из ресторанов и кафе в районе "золотого квадрата". На первом этапе роботы-доставщики будут работать в Алмалинском районе и возить заказы из шести ресторанов. Выбрать этот способ доставки можно в приложении "Яндекс go" в промежутке с 11:00 до 01:00. Если будет свободный робот-доставщик, он привезет заказ. Чтобы забрать заказ, достаточно подойти к роботу и нажать в приложении кнопку "Открыть крышку".

В дальнейшем компания планирует расширять зону доставки роботами и подключать новые кафе и рестораны, добавили в "Яндексе".