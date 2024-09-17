Китайская компания получила средства на обслуживание спутников

Китайская компания Sustain Space, занимающаяся технологиями сведения с околоземной орбиты космического мусора и обслуживания спутников, получила финансовые средства в размере 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

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Компания Sustain Space занимается разработкой технологий удаления мусора, дозаправки и продления срока службы спутников, ремонта и сборки спутников непосредственно на орбите. Первоначальное финансирование стартап получил в марте. Первый аппарат компания планирует запустить в концу года.

В августе издание сообщило, что японская компания Astroscale Japan получила контракт на захват и сведение в 2028 финансовом году с околоземной орбиты фрагмента космического мусора. В рамках миссии Active Debris Removal by Astroscale — Japan 2 (ADRAS-J2) стоимостью 12 миллиардов иен (82,1 миллиона долларов) компания Astroscale Japan обязуется убрать верхнюю ступень японской ракеты H-2A, которая находится на околоземной орбите с 2009-го.