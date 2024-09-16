Построившая «Титаник» компания объявила о банкротстве

Судостроительная компания Harland & Wolff, на верфи которой в Белфасте был построен «Титаник», объявила о банкротстве. Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

В пресс-службе отметили, что на этой неделе Harland & Wolff перейдет под внешнее управление консалтинговой компании Teneo. Решение об этом было принято после того, как компании не удалось ни найти покупателя на свои активы, ни привлечь государственную поддержку на £200 млн (23,6 млрд рублей).

Вместе с тем, руководство компании продолжает искать покупателя. Среди основных претендентов — испанская судостроительная компания Navantia.

Основная деятельность компании продолжится, неключевые направления будут свернуты, отметили в пресс-службе.

Напомним, что Harland & Wolff была основана в 1861 году. Основная верфь компании находится в Белфасте, именно на ней в 1909–1912 годах был построен «Титаник». Также компания управляет двумя верфями в Шотландии и одной в Англии.

В последние годы Harland & Wolff переживала сложные времена из-за усиления конкуренции, прежде всего со стороны азиатских судостроительных компаний.

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