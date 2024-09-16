"ФосАгро" увеличила поставки АПК РФ на 5,4% в 2024 году

Компания "ФосАгро" в 2024 году увеличила поставки агропромышленного комплекса (АПК) России на 5,4%, достигнув объема в более 2,5 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, на долю "ФосАгро" приходится около 32% от всего объема поставок минеральных удобрений. Это наивысшей показатель на рынке, отметили в пресс-службе.

"За последние 10 лет ФосАгро практически удвоила поставки удобрений на внутренний рынок — до 3,3 млн тонн. Сегодня каждая третья тонна удобрений, вносимая на российских полях, — поставлена аграриям компанией "ФосАгро", — сказал генеральный директор компании Михаил Рыбников.

В августе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что производство минеральных удобрений в России за первую половину 2024 года увеличилось на 4%. Министр отметил, что в марте был запущен Волховский химический комплекс, который позволил нарастить выпуск продукции на 3,6% — до 5,9 млн тонн.