Глава Tencent возглавил список богатейших китайцев

Основатель и глава китайской интернет-компании Tencent Ма Хуатенг, известный также как Пони Ма, возглавил рейтинг богатейших людей Китая по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $43,7 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

На второй строчке рейтинга расположился владелец крупнейшего в КНР производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань с капиталом в $43,6 млрд. Замыкает тройку лидеров создатель ByteDance Ltd и приложения TikTok Чжан Имин, чье состояние оценивается в $43 млрд.

С начала года рыночная стоимость Tencent выросла на 28% благодаря успешным релизам видеоигр, включая DnF Mobile и Black Myth: Wukong. Последняя представляет собой ролевой экшен по мотивам классического китайского эпоса «Путешествие на Запад».

На прошлой неделе эксперты из Informa Connect Academy спрогнозировали , что Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже к 2027 году. Его состояние, по оценкам, растет на 110% ежегодно, и сейчас составляет $251 млрд. Вторым обладателем триллиона долларов в 2028 году может стать индийский магнат Гаутам Адани с темпами роста капитала 123% в год. Шансы за четыре года пополнить клуб триллионеров есть также у главы Nvidia и индонезийского бизнесмена.