Wildberries снизила стоимость приемки товара

Российский маркетплейс Wildberries решил уменьшить в два раза стоимость приемки товаров для продавцов с 16 сентября.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«В преддверии высокого сезона Wildberries снизила базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учетом приближения периода пикового спроса», — заявила пресс-служба Wildberries.

Более 55% мест на всех логистических объектах Wildberries ежедневно доступны бесплатно для продавцов, отметили в компании.

Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр, по типу «Монопаллета» 500 руб. за паллету.

Снижение стоимости приемки, по оценке Wildberries, позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% продавцов.

14 сентября сообщалось, что часть пользователей маркетплейса пожаловались на отмену их заказов раньше обозначенных сроков.