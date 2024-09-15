СМИ: в Канаде удалось избежать забастовки пилотов Air Canada

Профсоюз пилотов и руководство крупнейшей авиакомпании Air Canada смогли прийти к соглашению, таким образом избежав масштабной забастовки. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, стороны договорились об улучшении оплаты и условий труда. Условия соглашения пока не раскрываются. Переговоры по новой четырехлетней сделке длились почти год. Масштабная забастовка, в которой бы приняли участите более 5,2 тыс. пилотов Air Canada, должна была начаться 18 сентября.

Отмечается, что в случае начала забастовки ежедневно отменялись бы 670 рейсов Air Canada, что затрагивало бы 110 тыс. пассажиров.