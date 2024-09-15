Глава Ford заявил об экзистенциальной угрозе со стороны автопроизводителей КНР

Гендиректор американской компании Ford Джим Фарли заявил, что китайское автомобилестроение, развивающееся рекордными темпами, превратилось в экзистенциальную угрозу для автопромышленности США. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Фарли заявил, что китайские автопроизводители «движутся со скоростью света». По его словам, они используют искусственный интеллект и другие технологии в автомобилях, которые «не похожи ни на что, доступное в США».

Кроме того, китайские производители электромобилей внедряют недорогую базу деталей, чтобы подорвать возможности конкурентов. Они предлагают отличные функции и агрессивно расширяют влияние на рынках Европы и Азии.

«Это экзистенциальная угроза», — считает Фарли.

Быстрый рост в КНР встревожил руководителей автозаводов от Детройта до Германии и Японии. Даже Илон Маск из Tesla недавно назвал китайцев «самыми конкурентоспособными» автопроизводителями в мире.

За несколько лет китайский производитель электромобилей BYD, поддерживаемый Уорреном Баффетом, и другие бренды отвоевали значительную долю рынка в Китае у конкурентов.

BYD, в частности, продал в прошлом году более трех миллионов электрических и гибридных автомобилей, что почти в семь раз больше, чем в 2019 году.

Самый дешевый электромобиль BYD, Seagull, стоит около 10 000 долларов и имеет модный салон, вращающийся сенсорный экран в стиле iPad и хороший запас хода. Сейчас он продается в Китае и Латинской Америке. BYD также планирует начать продавать его в Европе в следующем году по цене около 20 000 долларов.

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При этом переход Ford на электромобили осложнился из-за проблем с качеством и отзывов машин из-за брака. Фарли утверждает, что в последнее время ситуация улучшилась после того, как Ford привязал бонусы работников к показателям качества автомобилей.