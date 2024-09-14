В Wildberries объяснили сбой с отменой заказов

Маркетплейс Wildberries устранил причину сбоя, из-за которого у части пользователей ошибочно отменили заказы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

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В работе Wildberries произошел массовый сбой

В компании отметили, что статусы заказов уже меняют на корректные, и покупатели получат уведомления о возможности получить товары.

Пользователям вернут средства за ошибочную обратную доставку, уточнили в Wildberries.

Ранее сообщалось, что пользователи популярного маркетплейса жаловались на сбои в работе площадки. По их словам, их заказы получали статус «отменен», даже если у них еще не истек срок хранения в пункте выдачи.