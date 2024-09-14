В работе Wildberries произошел массовый сбой

Серьëзные технические проблемы затронули популярный маркетплейс Wildberries в субботу, 14 сентября 2024 года, пишет портал «Большой вопрос».

По данным портала, российские пользователи рассказали о различных технических неполадках в работе личного кабинета, а также о невозможности сформировать свои новые заказы.

Журналисты отметили, что больше всего жалоб поступает из Якутии, Сахалинской и Иркутской областей, Хабаровского края. По их оценке, причиной сбоя могут быть DDoS-атаки, которые нередко фиксируются в последнее время.

Пользователи пояснили, что маркетплейс отменяет заказы, списывает деньги за возврат в то время, как сроки хранения были очень большими.

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В техподдержке компании объяснили причины сбоя технической ошибкой и пообещали решить вопрос в течение дня.