Американские поставщики газа теряют сотни миллионов долларов из-за резкого сокращения экспорта в Евросоюз, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Управления экономики и статистики США. Доходы компаний впервые с 2021 года упали до минимума: они сократились на 15% в месячном и на 36% в годовом выражении. Таким образом, экспортеры получили лишь $791 млн.

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Евросоюз в поставках США сжиженного природного газа оказался на третьем месте. В июле прошлого года объединение закупало 49% американских энергоресурсов, а текущего — 38,4%.

За первые семь месяцев 2024 года американские компании экспортировали в ЕС газ на $7,3 млрд. За тот же период в прошлом году этот показатель был на 29% больше. При этом США увеличили объемы поставок СПГ в азиатские страны: они выросли в полтора раза.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 11 сентября сообщила, что доля получаемого ЕС российского газа составляет 18%, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45% По ее словам, несмотря на значительное сокращение поставок после начала СВО, это «впечатляющий объем». Однако объединение хорошо подготовилось к завершению контракта между Россией и Украиной по транзиту газа, уточнила Симсон.