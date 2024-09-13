Названы номинанты отборочного этапа премии «Бренд года в России»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок третьего отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 30 отечественных брендов.

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«В этом году у премии появилось сразу несколько организаций-амбассадоров разных отраслевых номинаций. Убеждены, что это откроет новые возможности для номинантов и будущих лауреатов премии. Рады, что в нашем конкурсе принимают участие, как крупные бренды с лидерским потенциалом, которые уже занимают активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Приглашаем всех, кто еще сомневается, принять участие в заключительном отборочном этапе премии», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Номинантами третьего отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» в высшей лиге стали: Arlight в номинации «Световые приборы»; AVGUST в номинации «Товары для дома и сада»; BAUM ZINDECH в номинации «Бытовая техника, электроприборы»; BelkaCar в номинации «Транспортные и логистические услуги»; Cucina в номинации «Мебель»; F.A.C.C.T в номинации «Информационная безопасность»; GRANULA в номинации «Сантехнические товары»; HASS в номинации «Одежда»; IEK в номинации «Электротехнические изделия»; Modi в номинации «Торговые сети»; Mriyaresort в номинации «Гостеприимство и туризм»; Punkt E в номинации «Электрокары и электротранспорт»; Tamaki в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»; YCLIENTS в номинации «ERP-системы»; Бархатные ручки в номинации «Косметика и косметические продукты»; КИФА в номинации «Маркетплейсы»; МИРБИС в номинации «Образовательные услуги»; ОРТЕКА в номинации «Товары для здоровья»; СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»; ХЕЛПИНВЕР в номинации «Digital-услуги»; Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ в номинации «Научно популярный социальный проект».

В первой лиге: SKIN COTTON в номинации «Средства гигиены».

Специальные номинации: Краснополянская косметика — «Экобренд»; МИРБИС — «Деловое совершенство»; Русское лото – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения»; Юмор FM и RICH BREED — «Креативный бренд»; Brit — «Благотворительный бренд»; EK — «Успешный ребрендинг» и «Бренд-прорыв»; LUBRIGARD — «Продукт нового поколения: Инновационные решения в промышленности»; Modi и STREET BEAT — «Собственная торговая марка».

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в четвертом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20 ноября в Историческом зале ГУМа в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

Оператор — Агентство Point Passat

Партнеры — АБКР, АКАР, РАФИ

Генеральный аналитический партнер — холдинг РОМИР

Генеральный мультимедийный партнер — Медиагруппа «Комсомольская правда»

Стратегический информационный партнер — ИД «Аргументы и Факты»

Официальный медиапартнер — Медиахолдинг Rambler&Co