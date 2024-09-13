Wildberries высмеяла «экстрасенсорные способности» Бакальчука

В Wildberries опровергли заявление Владислава Бакальчука о предстоящих сложностях в бизнесе компании. Об этом компания сообщила URA.RU в официальном комментарии. Там же пошутили, что удивлены «экстрасенсорными способностями» Бакальчука.

«Информация не соответствует действительности. С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ответ на распространенные утверждения Wildberries подчеркивает свои успехи в оптимизации бизнес-процессов и развитии складской инфраструктуры.

В компании заявили, что они активно развиваются, оптимизируя бизнес-процессы и сокращая средний срок доставки. Кроме того, ритейлер инвестирует в расширение складской инфраструктуры.

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Ранее Владислав Бакальчук заявил, что у Wildberries в скором времени начнутся проблемы с доставками. По его мнению, затруднения будут связаны с приостановкой строительства складских помещений.