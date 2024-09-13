В России потребовали снять с продажи ершики с изображением Будды

В продаже ретейлера «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен») появились ершики для унитаза с изображением Будды. Как сообщает РИА Новости, их сняли с продажи после недовольства со стороны буддистов.

О появлении оскорбительных изделий рассказал глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) в своем Telegram-канале вечером 12 сентября. Он отметил, что организация будет добиваться немедленного изъятия товара, а в противном случае обратится в прокуратуру.

На следующий день на ситуацию отреагировали в «Лемана Про». Организация пообещала в снять ершики с продажи.

«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов "Лемана Про"», — заявили в пресс-службе ретейлера.

Геше Йонтен подтвердил, что сеть убрала из продажи ершики с головой Будды. Вместе с тем он отметил, что верующие в любом случае не стали бы «громить магазины».