Суд рассмотрит иск «Транснефти» на $85 млн к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear Bank на сумму $85 млн. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

В качестве третьих лиц выступают АО "Газпромбанк" и Национальный расчетный депозитарий.

Euroclear - это одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.