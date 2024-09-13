YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

Скорость работы YouTube для россиян в начале осени снизилась до рекордно низкого уровня. Пользователи ПК в среднем оказались вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр стал открываться в 2,5 раза дольше, сообщают «Известия».

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Директор по продуктам YouTube Антон Прокопенко отметил, что замедление трафика платформы привело к тому, что пользователи стали чаще смотреть видео в более низком качестве. По его словам, количество случаев, когда люди закрыли ролик, не дождавшись первого кадра, выросло в пять раз — с трех до 15 процентов.

Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что технические проблемы с сервисом будут продолжаться.

«Однако в будущем, когда технические проблемы решатся, интерес к YouTube может вернуться», — подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил об отсутствии планов по принудительной блокировке видеохостинга YouTube в России.