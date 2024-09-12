Компании Boeing предсказали разрушительную забастовку

Членам крупнейшего профсоюза «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM) предстоит проголосовать и решить, будут ли рабочие компании Boeing объявлять забастовку, которая может стать для этого предприятия разрушительной. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Оказалось, что членов профсоюза возмутило предварительное соглашение, о котором его руководство смогло договориться с представителями Boeing. В нем речь шла о гарантированном повышении заработной платы на 25 процентов. Компания заверяла, что вела переговоры добросовестно и сделала все возможное.

В связи с этим издание отмечает, что Boeing стремится избежать затяжной забастовки. В свою очередь члены IAM не настроены заключать компромиссов. Они ратуют за повышение заработной платы почти на 40 процентов, а также пенсий и ежегодной премии.

В связи с этим им предстоит проголосовать по двум пунктам: принимать ли предложение Boeing о контракте и начинать ли забастовку. Она начнется, если большинство рабочих отвергнет предварительное соглашение, а две трети поддержат стачку.

Ранее выяснилось, что у самолетов авиастроительной корпорации Boeing найдена новая неисправность. После инцидента с отваливающимися во время полета дверьми стало известно, что есть проблемы и с креслами пилотов. Оказывается, если кресло капитана воздушного судна само по себе качнется вперед, то есть риск отключения системы автопилота. Из-за такого инцидента один из самолетов этой компании стремительно снизился на 120 метров. К счастью, второму пилоту удалось восстановить управление.