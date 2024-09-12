VISA регистрирует два товарных знака в России, благодаря чему она сможет заниматься в России классической кредитно-финансовой деятельностью, в том числе с криптовалютой. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным СМИ, VISA захотела вернуться в Россию в 2025 году. Однако с июня 2022 года компания не регистрирует свой товарный знак в России. Возможно, сейчас делаются первые шаги к возрождению международной платежной системы, передает агентство в своем Telegram-канале.

В России большинство крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

В конце августа Банк России внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay. Приложение будет принимать карты разных платежных систем, включая Visa и Mastercard. Перевести денежные средства, помимо России, можно еще в 37 государств — СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран, например Вьетнам и Филиппины.

Министерство финансов Соединенных Штатов в конце февраля ввело ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц. Так, в обновленный список попали компания «Национальная система платежных карт» — оператор платежной системы «Мир», а также завод — производитель автомобилей премиум-класса Aurus.