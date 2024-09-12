«Детский мир» заморозил цены до 2025 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о продлении крупнейшим российским ретейлером детских товаров «Детский мир» ограничения цен на уровне 2023 года на ряд товаров. Мера будет действовать до 1 марта 2025 года, передает агентство «Прайм».

Речь идет о рюкзаках и ранцах, а также о некоторых канцелярских товарах. Напомним, что летом компания сообщила о фиксации цен на уровне 2023 года на ряд позиций канцелярских и школьных товаров.

ФАС подчеркнула, что ретейлер будет ежеквартально предоставлять ФАС информацию об исполнении добровольных обязательств. Доступность востребованных в учебный период товаров будет повышена благодаря поддержки сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования, говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что работа онлайн-площадок угрожает рынку канцтоваров, поскольку те не платят некоторые налоги и получают преимущество.