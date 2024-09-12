«Ростех» попросил отдать ему акции частного станкостроительного завода

Госкорпорация «Ростех» просила передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), когда в марте суд первой инстанции по иску Генпрокуратуры признал его приватизацию незаконной. Об этом со ссылкой на источник, близкий к компании, пишет РБК.

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Представитель госкорпорации подтвердил сам факт просьбы, но уточнил, что это произошло до апелляции, которая на этой неделе, 10 сентября, отменила решение полугодовой давности.

Другой собеседник издания уточнил, что станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», арендует часть площадей ИЗТС для производства станков, но частные владельцы предприятия препятствуют работе. Из-за этого госкорпорация и попросила вернуть завод в собственность государства и передать себе.