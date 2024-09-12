В России перечислили самые уязвимые из-за кадрового голода отрасли

Самыми уязвимыми из-за кадрового голода отраслями российской экономики к настоящему времени оказались организации розничной торговли (ретейл), логистика и строительный сектор, а также сферы услуг, электроэнергетики и пассажирских перевозок. Об этом НИУ ВШЭ.

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Во всех вышеперечисленных отраслях наблюдается наиболее напряженная ситуация с поиском новых работников, уточняется в докладе экспертов под названием «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен». В своем исследовании аналитики опирались на данные по занятости за январь-март 2024 года.

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Эксперты составили индекс кадровой уязвимости (ИКУ). Этот показатель представляет собой средневзвешенную разницу между оценками, данными руководителями предприятий по двум индикаторам — фактической занятости на предприятиях и недостатку квалифицированных кадров по сравнению с их долгосрочными средними уровнями. Высокое значение индекса говорит о напряженной ситуации с притоком новых работников в исследуемую отрасль. Критическими считаются значения ИКУ выше 7.

По итогам исследования самый большой уровень индекса был зафиксирован в строительной отрасли (11,5), хотя еще в конце 2023 года показатель в этом секторе держался на уровне 7,4. Негативная тенденция сложилась и в сфере электроэнергетики (прирост индекса с 4 до 7,4). В сегменте розничной торговли, в свою очередь, индекс оказался на отметке в 4,1, что является высоким, но не критическим значением, как в случае с вышеуказанными отраслями. В обрабатывающей промышленности ИКУ сложился на уровне 7, в сфере услуг — на отметке в 8,5, а в сегменте пассажирских перевозок — составил 8,4. Индекс в логистической отрасли за это время не изменился и оказался на уровне 9,6.

Ранее российской экономике спрогнозировали еще одну проблему, связанную с кадрами. Согласно прогнозу первого заместителя главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Ольги Баталиной, через шесть лет число россиян старше трудоспособного возраста вырастет почти на 2 миллиона человек, а к 2046-му — увеличится на 2,8 миллиона. Это обстоятельство, по ее словам, создает для национальной экономики «вызов старения населения», влияние которого в долгосрочной перспективе будет только нарастать.