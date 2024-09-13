Wildberries хочет подать в суд на компанию Владислава Бакальчука

ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

Поводом для иска называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год. Утверждается, что Wildberries перечислил подразделению аванс, но не получил подтверждений о выполнении заказанных работ и оказании услуг.

Сумма возможного иска составляет около 27 млрд рублей. Как пишет РБК, в РВБ готовы не прибегать к судебным разбирательствам, если «ВБ Девелопмент» отчитается по платежам или вернет их.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Владислав Бакальчук, муж соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, выступал против слияния, а поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

Сама Бакальчук в июле сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом, но тогда суд оставил его без движения. Также Бакальчук рассказывала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

12 сентября начался процесс по расторжению брака между Бакальчуками.