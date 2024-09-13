Переговоры Молдавии с «Газпромом» по историческому долгу зашли в тупик

Министерство энергетики Молдавии заявило о тупике в переговорах с «Газпромом» по вопросу исторической задолженности. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации издания, российская компания ожидает выплаты более $700 млн, в то время как Кишинев готов признать лишь $9 млн долга. Молдавская сторона настаивает на проведении аудита за период с 1991 по 2021 год.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что «Газпром» не включил предложения Кишинева в повестку обсуждений.

«Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет», — заявил Парликов.

Несмотря на разногласия, поставки газа в Молдавию продолжаются. Ежедневно в страну поступает 5,7 млн кубометров топлива, предназначенного для Приднестровья. Тирасполь обменивает газ на электроэнергию, а Кишинев закупает недостающие объемы на спотовом рынке.

Алексей Гривач, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, считает действия молдавского правительства некорректными. По его словам, аудит долга был проведен с нарушениями и «Газпром» его не принял.

Эксперты отмечают, что вопрос газоснабжения Молдавии имеет политический характер. Поддержание поставок в Приднестровье обеспечивает стабильность в регионе, так как Молдавская ГРЭС снабжает электроэнергией территории, подконтрольные Кишиневу.

Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

Власти Молдавии рассматривают альтернативные маршруты поставок газа в случае прекращения транзита через Украину. Парликов упомянул возможность использования «Турецкого потока» и Трансбалканского маршрута.

В конце августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал противоречивыми заявления Украины о прекращении транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия продолжает получать официальные сигналы о выполнении Киевом своих обязательств.