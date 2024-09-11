Предсказано закрытие ряда европейских заводов

В Европейском союзе усилилась угроза закрытия автомобильных заводов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, почти треть основных заводов по производству легковых автомобилей пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW — столкнулись в 2023 году с недозагрузкой. Кроме того, годовой объем продаж автомобилей в Европе оказался на три миллиона ниже допандемийных показателей. Это ставит под вопрос будущее тысяч рабочих мест.

Угроза закрытия заводов в Европе усилилась в последние годы из-за того, что дефицит рабочей силы привел к росту затрат. Свою роль в этом также сыграли и растущие расходы на электроэнергию. Если ситуация не изменится, то удар получит экономика всего региона, так как автопром составляет более семи процентов валового внутреннего продукта Европейского союза и создает больше 13 миллионов рабочих мест. Кроме того, эти предприятия обеспечивают работой бесчисленное множество других компаний от поставщиков деталей для двигателей до местных пекарен.

Особенно плачевной выглядит ситуация в Германии. Например, BMW AG предупредил о снижении прибылей из-за проблем с тормозами у производителя деталей Continental AG и вялого спроса в Китае. Позже VW подтвердил, что отменяет гарантии занятости, что обернулось длительным столкновением с профсоюзами.

Ранее сообщалось, что BMW AG ухудшил прогноз по прибыли на 2024 год. Причина — отзыв 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправной тормозной системы. Акции BMW уже упали на 7,1 процента. Кроме того, подешевели и другие концерны: Volkswagen AG — на 4,2 процента, а Mercedes-Benz Group AG — на 3,7 процента.