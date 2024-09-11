«ВкусВилл» откроет свой первый магазин косметики

Пресс-служба сети «ВкусВилл» анонсировала открытие первого магазина косметики. Компания готовится к тестированию такого формата, передает ТАСС.

Уточняется, что появление данной торговой точки ожидается в столице. Речь идет о магазине «ВкусВилл красиво». Ассортимент включает в себя косметику по уходу за лицом, бытовые товары и товары для дома под брендом «ВкусВилл» и партнеров.

О том, что ретейлер ищет сотрудников для магазина, который откроется в Новомосковском административном округе Москвы, сообщило ранее отраслевое издание Shopper’s.

Ранее российская сеть «ВкусВилл» объявила об открытии ряда круглосуточных торговых точек с доступом в ночное время по QR-коду. Число таких магазинов составляет более 30 единиц, уточнил ретейлер. Особенность их работы заключается в том, что в ночное время они функционируют без продавцов.

Зайти можно, нажав на кнопку рядом с дверью торговой точки. На планшете, который установлен на входной двери, высветится QR-код. Покупателю необходимо его отсканировать в приложении «ВкусВилл», после чего дверь откроется.