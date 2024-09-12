Группа «Аэрофлот» летом перевезла по РФ рекордное число пассажиров

Группа "Аэрофлот" за лето перевезла на внутренних рейсах 13,5 млн человек, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, показатель стал рекордным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале группы.

"Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок по России за три летних месяца. С июня по август внутренними рейсами группы путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек, что на 12,6% больше, чем летом 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом на собственных рейсах "Аэрофлота" было перевезено 6,8 млн пассажиров, прирост к июню - августу прошлого года составил 16%. "Доля пассажиров, путешествующих по России, в летние месяцы составила почти 80% от общего пассажиропотока группы "Аэрофлот" в 17 млн человек за этот период", - добавили в группе.

Рекордное количество пассажиров - без учета зарубежных направлений - было перевезено, в частности, через Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.